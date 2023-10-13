Burcu Akarçay’dan ’insan’ temalı sanat çalışmaları

Çalışmalarında birçok farklı tekniği kullanan Burcu Akarçay, şu anki çalışmalarını yağlıboya ile gerçekleştirirken eserlerinin ana noktasını ise insan olarak nitelendiriyor.
SERGİLER
2013 - Kişisel Sergi - İzmir /Türkiye
2017 - Karma Sergi - Zürih / İsviçre
2018 - Kişisel Sergi - Bursa/ Türkiye
2022 - Bodrum Art Fair-Bodrum / Türkiye
2022 - Venedik Uluslararası sanat Fuarı(Itsliquid Group) / Italya
2023 - Karma Sergi - The Holly Art Gallery / Londra / İngiltere
2023 - Karma Sergi - Matchart Galeri / İstanbul /Türkiye
2023 - Bodrum Art Fair-Bodrum / Türkiye
2023 – Boomer Gallery-Londra / Ingiltere
DERGİ
Wotisart? (UK) /NİSAN 2019
Suboartmagazine / EYLÜL 2023
BİYOGRAFİ: BURCU AKARÇAY KİMDİR?
Burcu Akarçay 1981 yılında Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Londra'ya giderek dil eğitimi ve London College Of Fashion'da sertifika programına katıldı. Londra'da bulunduğu 2 yılın ardından Türkiye'ye döndü ve sanat çalışmalarına devam etti. Çalışmalarının ana noktasını insan olarak nitelemektedir. Bir çok farklı tekniği kullanmış olup şuan çalışmalarını yağlıboya ile gerçekleştirmektedir.