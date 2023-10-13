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Giriş Tarihi: 13.10.2023 22:22

Burcu Akarçay'dan 'insan' temalı sanat çalışmaları

Burcu Akarçay’dan ’insan’ temalı sanat çalışmaları

Çalışmalarında birçok farklı tekniği kullanan Burcu Akarçay, şu anki çalışmalarını yağlıboya ile gerçekleştirirken eserlerinin ana noktasını ise insan olarak nitelendiriyor.

Çalışmalarında birçok farklı tekniği kullanan Burcu Akarçay, şu anki çalışmalarını yağlıboya ile gerçekleştirirken eserlerinin ana noktasını ise insan olarak nitelendiriyor.

SERGİLER

2013 - Kişisel Sergi - İzmir /Türkiye

2017 - Karma Sergi - Zürih / İsviçre

2018 - Kişisel Sergi - Bursa/ Türkiye

2022 - Bodrum Art Fair-Bodrum / Türkiye

2022 - Venedik Uluslararası sanat Fuarı(Itsliquid Group) / Italya

2023 - Karma Sergi - The Holly Art Gallery / Londra / İngiltere

2023 - Karma Sergi - Matchart Galeri / İstanbul /Türkiye

2023 - Bodrum Art Fair-Bodrum / Türkiye

2023 – Boomer Gallery-Londra / Ingiltere

DERGİ

Wotisart? (UK) /NİSAN 2019

Suboartmagazine / EYLÜL 2023

BİYOGRAFİ: BURCU AKARÇAY KİMDİR?

Burcu Akarçay 1981 yılında Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Londra'ya giderek dil eğitimi ve London College Of Fashion'da sertifika programına katıldı. Londra'da bulunduğu 2 yılın ardından Türkiye'ye döndü ve sanat çalışmalarına devam etti. Çalışmalarının ana noktasını insan olarak nitelemektedir. Bir çok farklı tekniği kullanmış olup şuan çalışmalarını yağlıboya ile gerçekleştirmektedir.

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Burcu Akarçay'dan 'insan' temalı sanat çalışmaları
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