Don Kişot Balesi 14 Ekim’de izleyici ile buluşacak

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biridir.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü bale topluluklarının repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot'u Mersin DOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ve Mersin DOB Başkoreografi Ender Üçdemir sahneye koyuyor.

Eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov yaparken, kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, Işık Tasarımı Tarı Deniz, Video-Projeksiyon Tasarımı ise Umut Özdemir'e ait.