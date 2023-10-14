’Dullar’ kısa filminin yönetmeni Nesibe Sena Ayın’dan yeni projesi için destek çağrısı

'Dullar' kısa filminin yönetmeni ve senaristi Nesibe Sena Ayın, Kasım ayında start vermeyi planladıkları projeleri için kampanya başlatarak destek çağrısında bulundu.

Sena Ayın destek ile, oyuncuların ve ekibin ulaşım süreçlerini organize edebileceklerini, mekan, dekor, sanat bütçesini karşılayabileceklerini, ekipman ihtiyaçlarını gidereceklerini ve festival başvurularını yapacaklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Yapım Desteği alan Nesibe Sena Ayın'ın 'Dullar' kısa filminin hikayesi şu şekilde:

Bilinmeyen bir dönemde, bir toplulukta evli çiftlerden karı veya koca vefat ettiğinde dul kalan da "çift cenazesi" adı verilen geleneğe uygun olarak zehirli otlar yedirilerek toprağa verilmektedir. Şifacı olan Ruhan, toplumdaki hastalıkları iyileştirme becerisinin yanında çift cenazelerinde kullanılan zehri de temin eder. Bir gün Ruhan, çift cenazesinden evine dönerken kapının önünde eşi Ali'yi ciddi bir şekilde yaralanmış bulur.

Dullar (Kısa Film) - Pitching from Nesibe Sena Ayın on Vimeo.

NESİBE SENA AYIN KİMDİR?

Sena Ayın kendisini ve projelerinin hikayesini şu sözlerle aktarıyor:

Selam! Ben Nesibe, 1996 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2018 yılında mezun oldum ve okurken birçok kısa film atölyesinde bağımsız projeler geliştirdim. Bir yandan TRT 2'de içerik editörlüğü yapıyorum, diğer yandan ekip arkadaşımla kültür, sanat ve sinema üzerine yayın yaptığımız bir podcastimiz var, Retrospektif Podcast. 2021'de David Lowery'nin "The Green Knight"ını izlerken "Dullar"ın tohumları zihnime düşmeye başladı ve yazmaya koyuldum. Kendi kişisel tecrübelerimle hikâyesini tamamladığım "Dullar", 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kısa Film Yapım Desteği almaya hak kazandı. Kasımda kayıt tuşuna basmayı planladığımız projemizin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstleniyorum.

EKİP:

Yönetmen : Nesibe Sena Ayın

Yapımcı: Nesibe Sena Ayın, Abdulhamit Güler, İSE (İstanbul Sinema Evi)

Senaryo: Nesibe Sena Ayın

Görüntü Yönetmeni: Gürol Beşer

Yardımcı Yönetmen: Elif Daşkaya

Post Prodüksiyon: Unity Production