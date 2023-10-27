Türk Bayrağı’yla ABD’ye giden ilk vapur olan Gülcemal sanatseverlerle buluştu

Denizcilit tarihine ışık tutan ve raflardaki tozlu siyah beyaz yıpranmış gemi resimlerini yağlıboya tabloya çeviren Usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, "Karanın Bittiği Mavi" isimli yeni sergisini Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

3 yıllık çalışmasını bir sergiyle süsleyen sanatçı Haslet Soyöz, Pandemi'de atölyeden çıkamadığı için bir çok tabloyu yapabilme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu sergide 3 yıllık çalışmalarım var. Pandemi döneminde dışarıya çıkamadığımız günlerde atölyeye girmeme neden oldu. Burada çok sayıda resim yapma imkanı buldum. Türk sularında yüzmüş Türk gemilerini çiziyordum. Pandemi öncesinde sergi açacaktık kapanmadan dolayı erteledik. Pandemiden çıktıktan sonra yine sergi açmaya niyet ettik bu defada deprem felaketi yaşadık. Sergimde Türk denizlerinde yüzen gemilerin tozlu raflarda kalmış yıpranmış siyah beyaz fotoğraflarını yağlı boya olarak çizdim.

Her resmin bir hikayesi var. Mesela bunların içinde en ilginci Karadeniz'den Türk Bayrağı'yla ABD'ye giden ilk vapur olan Gülcemal'dir. İlk resmim İstanbul'a ilk gelen Transatlantik gemisidir. Bunların içerisinde ise Cumhuriyetten önce Osmanlı İmparatorluğu zamanında Almanya'dan alınmış ve Atlantiği aşan ve ABD'ye hızlı gittiği için ilk mavi bayrağı alan Gülcemal Transatlantik gemisidir. Gülcemal ile ilgili maniler, şiirler yapıldı. Etrafında 7 defa tur atıldığında dileklerin kabul edilip şans getirdiğine inanıldı. Denizcilik işletmelerine ait gemileri yağlı boya olarak tuale nakşettim. 45 yıllık karikatür çiziyorum. Resim yapmaya 2 bin yılında başladım. Benim yaptığım gemi portreciliğidir" dedi.

"Karanın Bittiği Mavi"de, dünyanın ilk halkla ilişkiler vapuru Karadeniz'den Türk Bayrağı'yla ABD'ye giden ilk vapur olan Gülcemal'e kadar Soyöz'ün ustalıkla resmettiği 26 deniz taşıtının yağlı boya tablosu sergide yer aldı.

Denizcilik tarihine ışık tutan sergi 26 Kasım tarihine kadar açık kalıp sanatseverler tarafından gezilebilecek.