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Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:19

“Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna 100 eseri sanatseverlerle buluşturduğu “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” ve “Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” sergileri Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından açıldı.

20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek ve toplamda 100 eserden oluşan sergiler; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan zengin bir koleksiyonu bir araya getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere pek çok davetli ve sanatsever katıldı.

KKTC Başbakan Ünal Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını, Cumhuriyete yakışır bir şekilde sanatla karşılıyoruz. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluklarla gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti artık 100 yaşında. Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetin 100'üncü yaşında yine aynı coşkuyla beraberiz.Yakın Doğu Üniversitesi, sanat ve bilim alanlarında imza attığı çalışmalarla ülkemizin adını bütün dünyaya duyuruyor" dedi.

Konuşmasına "Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutluyoruz" ifadeleriyle başlayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu yıl, Türkiye'de 100'üncü, ülkemizde ise 40'ıncı yaşını kutladığımız Cumhuriyet; bilim, eğitim, kültür ve sanattan güç alarak modernleşme ve ilerleme yolculuğunda önemli bir rol oynadı. İlerlemeyi ve toplumsal gelişmeyi teşvik etmek için önemli bir temel oluşturarak Türk milletinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Bilimin, eğitimin ve sanatın gücünü bir araya getirerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını selamlıyoruz" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, "Bir devletin ve hatta bir ulusun 100'üncü doğum gününe tanıklık etmek, insan ömrü içerisinde pek rastlanır bir durum değil. Bu gururu birlikte yaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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“Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” açıldı
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