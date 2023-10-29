Galataport proaktif bir proje oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Galataport'un kruvaziyer turizmine verdiği büyük katkının yanı sıra İstanbul'un da yeni kültür-sanat mekanlarından biri haline geldiğini söylüyor. Galataport İstanbul'un bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin en önemli duraklarından biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Galataport İstanbul projesi yapılırken çok yönlü düşünüldü. Her türlü kültür ve sanat aktivitesinin gerçekleştirilmesi için dizaynlar yapıldı. Proaktif adımlarımız sayesinde Galataport kültür turizmi alanında da bir de cazibe merkezi haline geldi" diyor.Galataport İstanbul'un Türkiye'nin en büyük cruise alanlarından biri olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle konuşuyor: "Galataport, İstanbul'un çok ihtiyacı olan bir kompleksti ve bu ihtiyacı gidermek için de tam bir turizm kompleksi olarak tasarlandı. Ancak önemli olan böyle değerli bir portun amacına ve hedeflerine uygun şekilde pazar payını oluşturmak. Hedefimiz, turist başına elde ettiğimiz kişi başı gecelik geliri artırmak ve turistin konaklama dışı harcamalarını artıran projelere öncelik verip desteklemek." Ersoy, Türkiye'ye cruise turizmi ile gelen turistlerin buranın hub port (ana liman) olması nedeniyle İstanbul'da çok ciddi harcama yaptığını vurgulayarak, "Keyifle harcayabilecekleri ortamlar da projede yaratılmış. Bu da önemli. Çünkü sizin cebinizde para vardır ama harcayabileceğiniz keyifli bir ortam yoksa o parayı harcamadan gemiye geçersiniz. Gemiler için de çok cazip oldu. Hem gemi personelinin hem de turistin para harcaması için gerekli olanaklar yaratıldı" diyor.Gemilerin olmadığı dönemde, açılıp kapanan duvar sistemi sayesinde limanın halka açıldığını hatırlatan Ersoy, projenin bu haliyle dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Cruise limanının çok büyük bir tanıtım değeri olduğunu belirten Ersoy, "Alışveriş anlamında da önemi var. Turizmi sadece konaklama tesisi olarak düşünmeyin. Tüm halkın, taksicinin, esnafın, lokantacının para kazanması gerekiyor. Bu değerler kapsamında baktığınızda, cruise'un hayati önemi var" değerlendirmesinde bulunuyor.Limanın diğer cruise gemilerinin de hedef destinasyonu haline geleceğini sözlerine ekleyen Ersoy, şöyle konuşuyor: "Biz İstanbul'a sadece İstanbul olarak bakmıyoruz. Eğer biz İstanbul'u varış noktası olarak popüler bir hale getirip kuvvetlendirirsek, özellikle İzmir, Bodrum, Kuşadası limanlarının kapasitesini de yüzde 100'e çıkarmış oluruz. Çünkü gemiler, bir ara varış noktası olarak bu tarz limanları kullanıyorlar. İstanbul'a gelen gemilerin bazıları Karadeniz'e de açılabilir."Galataport projesinin Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını da artırdığını belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürüyor: "Ortalama 4 bin yolcudan 500 gemi geldiğini hesapladığımızda 2 milyon turist yapar. O 2 milyon yolcuyu sadece 2 milyon olarak görmeyin. 2 milyon kişi her yıl 2 milyon kişiyi daha reklam ve konaklama için size getiriyor. Bir de bu 2 milyonun yanında en az 500 bin personel var. Personeli biz turist olarak görmüyoruz ama onlar da çok ciddi harcaması olan bir kitledir."