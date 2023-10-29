İstanbul’da kültür sanatı artırdı

Galataport Projesi şehrin kültür ve sanatına da katkı sağlıyor. Açıldığı günden bu yana yakın çevresindeki kültür-sanat akiİviteleri ve etkinlikleri yüzde 72 arttı. Beyoğlu bölgesinde bu oran yüzde 52 yükseldi. Tüm İstanbul'da ise projeyle kültürsanat aktiviteleri yüzde 5 artmış durumda… Herkes için erişilebilir bir kültür sanat alanı yaratarak topluma fayda sağlayan Galataport İstanbul, genç sanatçıları destekliyor, Karaköy ve çevresi başta olmak üzere katılımcılığı teşvik ediyor.Liman hizmete açıldığından bu yana kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Projede yer alan İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Galataport İstanbul'un merkez haline gelmesine önemli katkı sağladı. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 2004 yılında Karaköy'de kurulan İstanbul Modern'in yeni binası, dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano imzasını taşıyor. İstanbul Modern; sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla sanatseverleri eski yerinde yeniden ağırlıyor. Karaköy'de gezilecek yerler arasında şimdiden ilk sıralardaki yerini alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi binası ise, 2010 yılında Aga Khan Mimarlık Ödülü, 2015'te Mies van der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü dahil olmak üzere pek çok prestijli ödüllerin sahibi Emre Arolat Architects mimarlık ofisi tarafından tasarlandı.Tarihi 1848'e ulaşan Türkiye ve İstanbul'un en eski saat kulesi konumundaki Tophane Saat Kulesi, adını verdiği Saat Kulesi Meydanı'nın merkezinde yer alıyor. Meydan açıldığı günden bu yana birçok sanat etkinliğini ağırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul şehrin kültür sanat takvimindeki önemli noktalardan biri haline geldi. 2021 yılında Monet & Friends Dijital Sanat Sergisi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden yeni fotoğrafların ikonik karelerle sergilendiği Ara Güler "Denize İnen Yol" Sergisi'ni sanat severlerle buluşturdu. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve Akbank Caz Festivali 2021 açılış konserleri de Galataport İstanbul'da gerçekleşen önemli etkinlikler arasında yerini aldı. 2022 yılında ise Ara Güler Kıyının Hafızası Sergisi, Anadolu'nun kadim mutfaklarının bir araya geldiği United Cuisines Festivali, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın da konser programı içinde yer aldığı festival konserleri, Füreya Koral Sergisi ve Gerçekliğe Dönüş-Göbeklitepe Sergisi Galataport İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri arasında yer aldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 Eylül-15 Ekim'de düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl duraklarından biriydi Galataport İstanbul. Bu festivalde Galataport İstanbul, gastronomi içerikli bir programla İstanbullular'ın karşısına çıktı. Ziyaretçiler Osmanlı saray lezzetlerinden çikolataya, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasını Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydolarak, ücretsiz şekilde deneyimledi.