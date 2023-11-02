Lacivert Dergi 106. sayısında “Fenomen” dosyasıyla raflarda yerini alıyor.

Dosyada Eda Dikmen "Filistin işgalinin kronolojisi" başlığıyla Filistinlerle birlikte bir toplumun önce egemenlik, ardından var olma haklarının, insan hak ve hürriyetlerinin korsan bir devlet tarafından katledilişini ele alıyor. Mustafa Özcan "Aksa Tufanı ışığında İsrail'in görünen sonu" başlığıyla Siyonistlerin çete anlayışıyla ve çeteler vasıtasıyla kurdukları devletin çatırdadığını ve İsrail'in çeteleşmiş devlet vasfıyla sürecin sonuna geldiğinden bahsediyor. Cengiz Alğan "Esmerlerin Ölümü" başlığıyla esmer çocukların gözlerindeki dehşete değil rengine değer verilen bir dünyada yaşadığımızı anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Bercan Tutar "Dünyanın ellerinde Gazzeli masum bebeklerin kanı var…" başlığıyla Hamas Aksa Tufanı operasyonunu yapmasaydı da İsrail'in soykırım ve ilhak projesinin devrede olduğunu ele alıyor. Ekrem Demirli "Bu fenomenin numeni nerede?" başlığıyla gerçekte bize gösterilen fenomenin sadece bir figür olduğunu ve bunu ancak "fenomenin numeni nerede?" Diye sorgulamaya başladığımızda bulabileceğimizden bahsediyor. Hakkı Öcal "Oynama, oynama! Sen artist misin?" başlığıyla fenomenlerin ya yazısında ya kamera karşısında rol yaptıklarını anlatıyor. Zeynep Merdan "Fenomenler ve hakiki arzu arasında" başlığıyla fenomenlerin, influencerların ve gösteri çağının gürültülü insanlarının yalnızca görünme şekilleri değil, ruhları, zihinleri, ilişkileri ve var olma şekillerinin de gürültülü olduğunu ele alıyor. Gökhan Ergür "Çağın vebası: 'Instagram anneliği'" isimli yazısında her platformda karşımıza çıkan sosyal medya anneleri hakkında bir yazı kaleme alıyor. Enis Doko "Sosyal medyada linç kültürü ve başa çıkma yöntemleri" isimli yazısında linç kültürü ve bu durum ile başa çıkma yöntemlerini anlatıyor. Birol Biçer "Ağzı olanın konuştuğu dijital panayır" isimli yazısında fenomenlerin sosyal medyada daha çok takipçi ve etkileşim için aklın mantığın sınırlarını zorlamaya başladığı şeyler yapmalarını ele alıyor. Dosyanın diğer makaleleri ise İsmihan Şimşek'in "Kanalıma abone olana sevap points" ve Muhammet Ersin Toy'un "Sosyal Medya' da 'fenomen' olmak ya da olmamak!" isimli yazıları oluyor.

Gıkı Çıkmayan Adamlar bölümünde Nurullah Genç "Kadın fıtratını bozmadıkça insanı bozamazsınız" " başlığıyla sorularımızı yanıtlarken 3 Soru 3 Cevap'a bu ay "Benden öteye gidecek arkadaşlar da ilerden boy versinler isterim" diyen Fatıma Betül Baştürk konuk oluyor. İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri", Samet Şahin'in "Nimetle şaka olmaz!" ve F. Zehra İzgi'nin " Seni seviyorum Viyana" yazılarının yer aldığı dergide Düşünce Atlası'nda bu ay "Ganire Paşayeva dünya arenasında Azerbaycan'ın sesi oldu" başlığıyla Azerin Ganire Paşayeva'yı anlatıyor. Hayat bilgisi bölümünde Saliha Erdim'în "Sınırlarım varsa özgünlüğüm vardır" başlığıyla insanların sınırlarını korumasının önemini anlattığı dergi bu ay Dünya Haber ve Asabi Astrolog ile zenginleşiyor.