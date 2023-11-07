Dünyaca Ünlü Pop Art Sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür’de Sanatseverler ile Buluşuyor...

"İLK DEFA GELDİĞİM İSTANBUL'DAN ADETA BÜYÜLENDİM"

Jisbar daha önce, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kalyon Kültür'deki "Jisbar İstanbul'da" isimli sergisi vesilesiyle Türk sanatseverler ile ilk kez buluşan Jisbar, duygularını dile getirirken; "Bu benim İstanbul'a ilk gelişim. Eserlerimi yaparken İstanbul'u fazlaca araştırdım. İstanbul, baş döndüren güzelliğe ve büyüleyici bir mistik atmosfere sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her karış toprağında bir hazine saklı bu şehir, beni çok etkiledi. Kendimi bu kentin zengin tarihi ve görkemli atmosferine kaptırdığımda, zihnimde yeni imgeler belirdi. Doğu ve Batı dünyasının birleştiği, eski yeni birçok eserin ihtişamla yükseldiği, nefis manzaraların iç içe geçtiği bu şehirden, paletimin etkilenmemesi imkânsızdı. İstanbul'a olan sevgi ve hayranlığımı ancak bir sergi ile ifade edebilirdim. Umarım eserlerim benim ruhuma işlediği gibi bu sergiyi ziyaret eden herkese de ilham kaynağı olabilir" dedi.