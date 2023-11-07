Dünyaca Ünlü Pop Art Sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür’de Sanatseverler ile Buluşuyor...

Günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslenen, genç bir toplumsal buluşma mekânı olan Kalyon Kültür; sanatın farklı disiplinlerindeki etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kalyon Kültür şimdi de klasik sanatın ünlü figürlerini kişiselleştirip, modern pop-art sanatıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan Jisbar'ı ağırlıyor.
İstanbul'un eşsiz atmosferinin ve renkli dünyasının yansıtıldığı 'Jisbar İstanbul'da' sergisinin 7 Kasım Salı günü gerçekleşen açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. MotoGP Dünya Şampiyonu olan Fabio Quartararo, WeatherTech SportsCar Racing şampiyonu Pipo Derani ve ünlü Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna gibi isimler onuruna yarış arabası ile kask üzerine eserler çalışan Jisbar'ın, sergide yine kask üzerine canlı performans sergilemesi de davetlilerin beğenisini topladı.
"İLK DEFA GELDİĞİM İSTANBUL'DAN ADETA BÜYÜLENDİM"
Jisbar daha önce, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti.
Kalyon Kültür'deki "Jisbar İstanbul'da" isimli sergisi vesilesiyle Türk sanatseverler ile ilk kez buluşan Jisbar, duygularını dile getirirken; "Bu benim İstanbul'a ilk gelişim. Eserlerimi yaparken İstanbul'u fazlaca araştırdım. İstanbul, baş döndüren güzelliğe ve büyüleyici bir mistik atmosfere sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her karış toprağında bir hazine saklı bu şehir, beni çok etkiledi. Kendimi bu kentin zengin tarihi ve görkemli atmosferine kaptırdığımda, zihnimde yeni imgeler belirdi. Doğu ve Batı dünyasının birleştiği, eski yeni birçok eserin ihtişamla yükseldiği, nefis manzaraların iç içe geçtiği bu şehirden, paletimin etkilenmemesi imkânsızdı. İstanbul'a olan sevgi ve hayranlığımı ancak bir sergi ile ifade edebilirdim. Umarım eserlerim benim ruhuma işlediği gibi bu sergiyi ziyaret eden herkese de ilham kaynağı olabilir" dedi.
Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ise sergi ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Kalyon Kültür olarak kadim tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok önemli sergiye ev sahipliği yaptık. Bu çerçevede; günlük yaşamın nesnelerini ve popüler kültürü sanat eserlerinin merkezine yerleştiren bir yaklaşım benimseyen dünyaca ünlü Jisbar'ı Türk sanatseverlerle bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür'de, 'sanat herkesin hakkı' idealiyle, ulusal ve uluslararası boyutta sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Dünyada hepimize derin acılar veren savaşlar, çatışmalar sürerken, sanatın birleştirici, kucaklayıcı ve iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Pop Art sanatının renkli dünyasında eşsiz bir deneyim sunan "Jisbar İstanbul'da" sergimize, 7'den 70'e tüm sanatseverleri bekliyoruz."
'Jisbar İstanbul'da' sergisi; Jisbar'ın eserleri, orijinal baskıları ve sürprizleri ile 8 Kasım 2023-14 Şubat 2024 tarihleri arasında, Kalyon Kültür Taş Konak'ta olacak.
KALYON KÜLTÜR HAKKINDA:
Kalyon Vakfı tarafından "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile tarihi ve mimari öneme sahip Taş Konak'ta 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kalyon Kültür, kültürel üretimi belirli bir mekâna bağlı kalmadan, iş birlikleri geliştirerek, farklı coğrafyalarda desteklemeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kültürel üretimi destekleyen Kalyon Kültür, çok disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumudur. 19. yüzyılda İstanbul siluetine eklenen Taş Konak'ta sanatseverleri ağırlayan Kalyon Kültür içinde bulunduğu yapının sanatsal mirasını devralmış ve bunu güncel sanat etkinlikleriyle geleceğe taşımayı hedeflemiş bir platformdur.
Sergi hakkında detaylı bilgi için: kalyonkultur.org | Facebook | Instagram
JİSBAR HAKKINDA:
Jisbar olarak tanınan 1989 doğumlu Jean-Baptiste Launay, Paris ile Lisboa arasında yaşayan ve çalışan ünlü bir Fransız pop art sanatçısıdır. Jisbar, San Francisco, Los Angeles, Londra, Paris, Venedik, Lozan, Singapur ve Avustralya Gold Coast gibi pek çok şehirde sergiler düzenlemiş ve bugün pop art dünyasında, kendi kuşağının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Jisbar, Ducati, DJ Snake, 24h of Lemans race, LG, Belvedere, JM Weston, BMW, Armani gibi birçok marka ve ünlüyle de çalıştı.
Sanatçının eserleri, Manarat Al Saadiyat'tan Abu Dhabi'ye, Paris'teki Ulusal Göç Tarihi Müzesi'nden Kaliforniya'nın sanat ve tarih müzesi Santa Cruz'a kadar prestijli uluslararası mekanlarda sergilenmektedir. Ayrıca, çok ünlü Grand Palais ve Louvre Müzesi'nde gerçekleşen etkileşimli Joconde sergisi de bu mekanlardan biridir. Sanatçı, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde gerçekleştirdiği performansla da dünya çapında dikkatleri üzerine çekmiştir. Jisbar, bu etkinlikte yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndermiştir. Bu özel tablo, Dünya'nın 33,4 km üzerinde yaklaşık bir buçuk saat boyunca sergilenerek; unutulmaz bir deneyim sunmuştur. Söz konusu etkinlik sayesinde Jisbar, bu tür bir performansı gerçekleştiren ilk sanatçı olarak tarihe geçmiştir.