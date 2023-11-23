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Giriş Tarihi: 23.11.2023 23:39

1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde bine yakın Filistin'le ilgili yayın sergilenecek.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan 1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri, 2-3 Aralık 2023 tarihinde kitap severlerler ile buluşacak.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, 1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde 1000'e yakın Filistin'le ilgili yayının sergileneceğini söyledi.

50'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağını da ifade eden Genç, "Bütün Filistin ve kitap severleri bekleriz" dedi.

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1. Filistin Kitap ve Kültür Günleri başlıyor
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