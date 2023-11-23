MDOB "Şekeronya" müzikalini Hatay'da depremzede çocuklarla buluşturacak

MDOB'nun Hatay turnesi kapsamında, "Şekeronya" çocuk müzikali 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de İSO (İstanbul Sanayi Odası) Konteyner Kent'te, aynı gün saat 15.00'te Savunma Sanayii Konteyner Kent'te ve 26 Kasım Pazar günü ise saat 12.00'de Katar 2 Konteyner Kent'te depremden etkilenen çocuklarla biraraya gelecek.
MDOB, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgede yer alan Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da gerçekleştirilen etkinliklerle bölgedeki çocukların yaralarını sarmak, onlara moral vermek ve yüzlerini güldürmek amacıyla gezici kamyon sahnelerinde "Şekeronya" çocuk müzikalini sergilemişti.