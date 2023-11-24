KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen sergiye büyük ilgi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları ile misafir sanatçılar Kaan Canduran, Ali Asgar Çakmakçı, Janina Myronowa, Buğra Özer, Soner Pilge, Mariia Raskin ve Hasan Numan Suçağlar'ın eserleri ile renk kattığı sergi, 60 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Cumhuriyet; ilimdir, ışıktır, sanattır. İleri görüşlülüktür, bilimdir ve çok daha fazlasıdır. Ne mutlu bize ki 40'ıncı kuruluş yıl dönümümüzün bulunduğu noktada bu seviyede yer alıyoruz. Önümüzde kutlayacağımız daha nice 40 yıllar olacak ve bu günlerin KKTC'nin sürekli büyüyen başarı hikayesinin bir parçası olacağına olan inancımız tamdır. Sanatın, bilimin, eğitimin ve teknolojinin buluştuğu Yakın Doğu Üniversitesi, sadece KKTC'ye değil dünyaya ışık saçıyor. Ve bu ışığı görmek için dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Bu da KKTC'yi daha tanınan ve bilinen bir yer haline getiriyor" dedi.

YDÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 40'ıncı kuruluş yıldönümü onuruna düzenlediğimiz sergimiz; aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin de 450'nci sergisi olma özelliği taşıyor. Bu iki anlamın, aynı sergide birleşmesi gerçekleştirdiğimiz açılışın önemini de katlayarak büyütüyor" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur' ve 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözlerini hatırlatan YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleriyle bilimin, tekniğin ve sanatın ne denli ayrılmaz bir bütünlük içinde bulunduğuna ve toplumsal gelişme ile ilerlemenin temel unsurları olduğuna işaret etmiştir ve YDÜ tüm birimleriyle bu bilincin somut bir örneğidir" şeklinde konuştu.

Sergi, 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak.