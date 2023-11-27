9 gün süren tiyatro festivali 13 bin sanatseveri ağırladı

18 – 26 Kasım arasında düzenlenen festivalde toplam 11 oyun sanatseverlerle buluştu. Çocuk oyunları "Arı Maya" ve "Bremen Müzikali", Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin şarkılı ve interaktif komedi oyunları olan "Hey Gidi Günler", Sumru Yavrucuk'un iki perdelik müzikli uyarlama oyunu "Shirley Valentine", Ali Poyrazoğlu, Güneş Berberoğlu ve Melih Ekener'in oynadığı " Tamamla Bizi Ey Aşk", Emre Karayel'in "Erkek Aklı" oyunu, Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof, Sinan Çalışkanoğlu'nun sahne aldığı "Pembe Pırlantalar" oyunu, Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun "Kediler Ülkesi" oyunu, Tiyatro Mavra'nın tek perdelik komedi oyunu "Cephede Piknik" ve tiyatroda 23.yılını geride bırakan efsanevi grup Mahşer-i Cümbüş'ün oyunları sahnelendi.

Mersinliler festivale büyük ilgi göstererek her oyunda salonları doldurdu. Tiyatro festivali 13 bin sanatseveri ağırladı. Başkan Abdullah Özyiğit, "Festivalimizin başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın yoğun ilgisini görmek bizi gururlandırdı, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Sanatın halkımız üzerindeki olumlu etkisini biliyor, görüyoruz" dedi.