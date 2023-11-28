Besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, müzikseverlerle buluşacak

Özellikle imzasını taşıyan piyano konçertoları ile öne çıkan Rachmaninoff'un eserleri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olarak düzenlenen konserde sanatseverlerle yeniden buluşacak. 28 Kasım Salı günü saat 13.00'te başlayacak konserde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri İrada Melikova, Dr. Emine Arıkhan ve Gözdem İlkay ile öğrencileri Derin Zeki ve Deniz Amcazade piyanoda, Dr. İlyas Abdullin kemanda, Dr. Neriman Soykunt viyolada ve İmge Dinçer ise vokalde performans sergileyecek.

Sergei Rachmaninoff'un klasik müzik külliyatında çok önemli bir yeri olduğunu hatırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, "Müzik Öğretmenliği Bölümümüzün kıymetli hocaları ve öğrencilerimizin performansıyla, 150'nci doğum gününde Rachmaninoff'un eserlerini öğrencilerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz" dedi.