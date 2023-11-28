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Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:29

Besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, müzikseverlerle buluşacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, müzikseverlerle buluşacak

Klasik müzik repertuarına önemli eserler kazandıran ve 20’nci yüzyılın en etkili besteci, piyanist ve orkestratörlerinden olan Sergei Rachmaninoff’un ezgileri, 150’nci doğum günü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Özellikle imzasını taşıyan piyano konçertoları ile öne çıkan Rachmaninoff'un eserleri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olarak düzenlenen konserde sanatseverlerle yeniden buluşacak. 28 Kasım Salı günü saat 13.00'te başlayacak konserde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri İrada Melikova, Dr. Emine Arıkhan ve Gözdem İlkay ile öğrencileri Derin Zeki ve Deniz Amcazade piyanoda, Dr. İlyas Abdullin kemanda, Dr. Neriman Soykunt viyolada ve İmge Dinçer ise vokalde performans sergileyecek.

Sergei Rachmaninoff'un klasik müzik külliyatında çok önemli bir yeri olduğunu hatırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, "Müzik Öğretmenliği Bölümümüzün kıymetli hocaları ve öğrencilerimizin performansıyla, 150'nci doğum gününde Rachmaninoff'un eserlerini öğrencilerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

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Besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserleri, müzikseverlerle buluşacak
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