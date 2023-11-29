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Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:02

7’nci Kitap Fuarını 40 bin kişi ziyaret etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
7’nci Kitap Fuarını 40 bin kişi ziyaret etti

Osmaniye Belediyesi tarafından ulusal düzeyde bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. “Fıstık Gibi” sloganı ile 24 Kasım’da kapıları açılan fuar, ilk 6 gününde 40 bin bin ziyaretçiyi ağırladı.

Masal Park yanındaki alanın, depremde işyerleri yıkılan ve ağır hasar alan esnaflar için konteyner çarşıya dönüştürülmesi nedeni ile bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverlere hizmet vermeye başlayan kitap fuarı, yüzlerce yazar, söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluşuyor.

Fuar alanındaki söyleşi salonunda bugüne kadar, Yazar Hayati İnanç, Halit Ertuğrul, Mustafa Düzenli, Ahmet Turgut, Sena Julia Yamanoğlu, Melih Tuğtağ, Dilara Koçak, saniye Bencik Kangal, M. Akif Ersoy, Hilal Kahraman, Sertaç Güngör, Mahmut Alparslan, Bestami Yazgan ve Bahadır Yenişehirlioğlu okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, okurları için kitaplarını imzaladı.

Kitap Fuarı süresince düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyunları, Şirinler Tiyatrosu ve Tahta Bacak Balon gösterileri gibi etiklikler de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, açılan kitap fuarı ile şehrin okuma seviyesini artırmayı, aynı zamanda 6 Şubat'ta yaşanan depremin izlerini ve çocuklarda bıraktığı travmaların kitapların gücü ile silinmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Kara, "Fuarımıza sahiplenen bu alanda ziyareti rekorlar kırılmasını sağlayan her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar, 3 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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7’nci Kitap Fuarını 40 bin kişi ziyaret etti
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