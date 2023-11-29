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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Dünyaca ünlü Hayvan Bedenleri Sergisi İstanbul’da

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dünyaca ünlü Hayvan Bedenleri Sergisi İstanbul’da
Bilim ve sanat çevrelerince dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" İstanbul'da Ataşehir Metropol İstanbul'da 1 Aralık'ta ziyarete açılıyor. Geliştirdiği plastinasyon tekniğiyle bilim dünyasında çığır açan Prof. Dr. Gunther von Hagens, çürümez hale getirdiği hayvan bedenlerini sanatsal bir yaklaşımla ortaya koyuyor. Plastinasyon ile korunan ilk fil 'Samba', 5 metre uzunluğunda zürafa, 120 kilo kas ağırlığına sahip goril ve 100'den fazla hayvan bedeni ile uzvu bulunan serginin küratörlüğünü Dr. Angelina Whalley yapıyor.
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Dünyaca ünlü Hayvan Bedenleri Sergisi İstanbul’da
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