Dünyaca ünlü Hayvan Bedenleri Sergisi İstanbul’da

Bilim ve sanat çevrelerince dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" İstanbul'da Ataşehir Metropol İstanbul'da 1 Aralık'ta ziyarete açılıyor. Geliştirdiği plastinasyon tekniğiyle bilim dünyasında çığır açan Prof. Dr. Gunther von Hagens, çürümez hale getirdiği hayvan bedenlerini sanatsal bir yaklaşımla ortaya koyuyor. Plastinasyon ile korunan ilk fil 'Samba', 5 metre uzunluğunda zürafa, 120 kilo kas ağırlığına sahip goril ve 100'den fazla hayvan bedeni ile uzvu bulunan serginin küratörlüğünü Dr. Angelina Whalley yapıyor.