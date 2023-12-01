Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başlıyor

Festivali organize etmesinin yanı sıra konserlerin solisti de olan Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, uluslararası alanda kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sanatçıları ve orkestraları Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar Almanya'dan Rusya'ya, Çin'den Meksika'ya kadar dünyanın birçok ülkesinden renkli performanslara ve sergilere ev sahipliği yapan görkemli festival, etkinlik sektörünün Oscar'ı kabul edilen "Ace of MICE Awards"ın en iyi festival kategorisinde birinci seçilmişti.

FESTİVAL EDİRNE'DE BAŞLIYOR



4 Aralık'ta Edirne'de başlayacak olan 14. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında, Şifahane'de flüt konseri verilecek. Aynı gün Trakya Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Trakya Ensemble eşliğinde görkemli bir konsere daha imza atılacak. Edirne programı kapsamında konservatuvar öğrencileri ile bir de flüt çalıştayı gerçekleştirilecek.

İKİNCİ DURAK ANKARA



Renkli festival, Edirne'nin ardından Ankara'da devam edecek. Başkentteki ilk konser, 15 Aralık'ta ABB Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda geçekleştirilecek. 16 Aralık'ta CSO Ada Ankara Mavi Salon'da sahne alacak olan Kutluer, Baroque Ensemble eşliğinde eşsiz performanslarından birini daha sergileyecek. "Sihirli Flüt" olarak da bilinen Kutluer, daha sonra İstanbul Süreyya Operası'nda Vivaldi'nin 6 konçertosunu çalacak.

BAŞARILARI SAYMAKLA BİTMİYOR



Kısa süre önce "Depremzedelere bir konteyner de bizden" sloganıyla Gordion Antik Kenti ile Sivrihisar Surp Yerortutyun Kilisesi'nde iki konser veren Kutluer, afetzede vatandaşlar için elini taşın altına koymuştu. 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanını alan Kutluer'in bugüne kadar elde ettiği başarılar arasında, Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birinciliği, en iyi klasik müzik yorumcusu ödülü, bravo altın ödülü, İtalya devlet altın nişanı, Avusturya altın devlet liyakat nişanı, Kazakistan devlet kültür nişanı ve Slovakya devlet altın madalyası gibi onlarca ödül yer alıyor.