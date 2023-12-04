Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, orjinal müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyunun en önemli özelliğinin birlik mesajı vermesidir. Vatan işgal altındayken hiçbir etnik ya da hiçbir farklı düşünce olmadan bütün milletin bir olup vatanı işgalden kurtarıldı. Ve bütün dünyaya karşı çok büyük bir zafer kazanılıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi." dedi.

Atatürk'ü canlandırmanın çok zor olduğunu dile getiren oyuncu Serdar Yeğin ise, 100. yılda böyle bir oyunda, Atatürk'ü canlandırmak gurur verici ve korkutucu oldu. Elimden geldiğince Atatürk'ü canlandırmaya çalıştım. O andan itibaren Serdar yok. Seyirciyle göz göze geldiğimde hele ki bazı sahnelerde gözyaşımı zor tutuyorum, tüylerim diken diken oluyor. İlk kez sahnelenen oyunda İstiklal Marşı'nın okunduğu bölümde seyircilerin de eşlik etmesi dizlerimin bağını çözdü." diye konuştu.

Oyuncu Ahmet Yenilmez ise , 40 yıldır sinema ve tiyatroda farklı rollerde Anadolu yollarında olduğunu belirterek, "Ama bu meslek hayatımın tabiri caizse gurur ve İstiklal Madalyası oldu. Çünkü sadece İstiklal'i anlatmıyor 'Cumhuriyet'e Doğru' oyunu, dünyadaki bütün mazlum milletlere umut olmuş, insanlık onurunun bir kurtuluş mücadelesini anlatıyor." dedi.

Oyunda iki farklı rolü canlandıran Sefa Zengin de din adamlarının Cumhuriyet'in kurulmasında son derece önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "O dönem toplumu birleştirici ve bir araya getirici en önemli unsur din adamları çünkü kanaat önderleri. Onların kıymetinin farkında olan Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yakınında tutuyor." dedi.

Erhan Yazıcıoğlu da Atatürk'ün en yakın arkadaşı Fevzi Çakmak'ı canlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Cumhuriyet ve Atatürk bir araya geldiği zaman Türkiye'de titremeyen yok. Büyük bir onur ve gururla oynuyorum. Projeyi duyduğumuz zaman hepimizde aynı duygu oluştu. Bu bana 56'ncı yılımda büyük bir ödül olarak geldi. Ne mutlu keşke bütün aktörler böyle bir oyunda oynasa, neredeyse yarım asrı geçtikten sonra da şöyle dimdik ayakta veda etse diye düşünüyorum ama kendim için düşünüyorum. Ben hala sahnedeyim, galiba bu gidişle sahnelerde öleceğim. Ama sahne bana çok iyi geliyor. Tiyatroda 125'ten fazla oyun oynadım ama bu oyunda heyecanlandım."

Şebnem Özinal ise "Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli aktörler ve aktristler bir araya toplandık. Ön çalışması da çok uzun sürdü. Umarım tüm Türkiye'deki öğrencilerle ve isteyen izleyicilerle buluşabiliriz. Bu oyunda ekstra duygulanıyorum ben. Herkes ağlayarak çıkıyor." dedi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenen "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyun, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler ,öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.