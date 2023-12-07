Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın objektifinden fotoğraf sergisi

İngiltere ve Türkiye'de sürdürdüğü iş hayatının ardından 2009'da üstlendiği Maliye Bakanlığı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinin önemli aktörlerinden biri olan Cumhurbaşkanı Tatar, 2018'de Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanlığına seçilerek 2019'da KKTC Başbakanı oldu. 2020'den itibaren KKTC Cumhurbaşkanlığını yürüten Tatar, siyasi yönünün yanı sıra, halkla iç içe olduğu sosyal yaşamı ve fotoğraf çekme tutkusuyla da biliniyor.

Bugüne kadar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği pek çok serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Aralık Çarşamba günü, saat 16.00'da, bu kez kendi fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tatar'ın objektifine yansıyan doğa fotoğraflarından oluşan sergi, 30 Aralık 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin son 5 yılda 450 sergi açılışı gerçekleştirdiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, düzenlediğimiz pek çok serginin açılışına katılarak sanata ve sanatçıya verdiği değeri her zaman göstermiştir. Bütün halkımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın farklı bir yönünü görecekleri sergimizin açılışına davet ediyoruz" dedi.