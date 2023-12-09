Perre Antik Kent’te birbirinden ilginç mezar kabartmaları ortaya çıktı

Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte bir taraftan kazı çalışmaları sürerken, diğer taraftan saha tarama çalışmaları yapılıyor. Antik kentin nekropol alan ve çarşı bölgelerinde yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarında tarih gün yüzüne çıkarken, yeni objeler otaya çıkıyor.

Nekropol alanda yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarında ortaya çıkan kaya mezarların yanı sıra 80 hektarlık alanda ekipler tarama çalışması da yapıyor. Saha taramasında mezarların girişlerinde birbirinden ilginç kabartma ve süslemeler tespit ediliyor.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, "Perre Antik Kent toplamda 80 hektarlık bir alandan oluşuyor. Çok geniş bir alan olduğu için kazılar belli bir noktada devam ediyor. Diğer alanlarda ise alan araştırması yapıyoruz. Bu alan araştırmalarında farklı objelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de alçak kabartma rölyefi olan kadın kabartmasıdır. Burada o dönemin kıyafetleriyle gösterilen, toga adı verilen kıyafetle gösterilen bir bayan kabartması var. Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Ayrıca omuzlarda verilmiş. Bu alt tarafta da ayrıca yaklaşık 7-8 satırdan oluşan bir yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş. Bu mezar yapıların haricinde, alçak kabartmanın haricinde ayrıca alanda güneş kursu, hayat ağacı motifi ve girlant dediğimiz farklı süsleme şekilleriyle de karşılaşmaktayız. Alan çalışmasında tespit ettiğimiz bu mezar yapıları ve kabartma M.S. 2. yüzyıla denk gelmektedir" dedi.