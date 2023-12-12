Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan’da yapılacak

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olarak yurtiçinden ve yurtdışından yüz binlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan "Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın 12'ncisinin tarihleri açıklandı. 13-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı,.

KOMİTE AÇIKLAMA YAPTI

2024 yılında 12'inci kez binlerce insanı bir yıl aradan sonra yeniden buluşturacak "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda" eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Karnaval Komitesi'nden yapılan açıklamada etkinlik başvurularının şimdiden gelmeye başladığı belirtildi. Komite yaptığı açıklamada şu görüşlere yerdi: "Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek 2024 uluslararası portakal çiçeği karnavalı moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Önümüzdeki yılki karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Karnavalımızın bir parçası olmak için "ruhuna uygun" projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."