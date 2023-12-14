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Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:54

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” fotoğraf sergisi açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” fotoğraf sergisi açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın objektifine yansıyan 50 doğa fotoğrafı bir araya getiren özel sergi, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu'nun yanı çok sayıda davetli katıldı.

Sanata karşı duyduğu hayranlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Hayat anılardan ibarettir. Bugün burada da bir anıyı paylaşıyoruz. Çektiğim tüm kareler; benim bakış açımdan ve o an yaşadığım duygu dünyamdan yansıyan kareler. Unutmayalım ki, yakalanan hiçbir anın tekrarı yok. Bu eşsiz anları ise tek bir tuşla milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. Belki de ilerleyen günlerde diğer eserlerimi de sizlerle buluşturup daha kalıcı hale getireceğim. Sayın Dr. Suat Günsel'e ülkemizde öncülük ettiği sanat atılımı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 451'inci sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Siyasetçilerin sanatla iç içe olmasının, toplumu anlama ve dönüştürme misyonlarını hayata geçirmek için çok önemli bir işleve sahip olduğuna inanıyorum. Bu nedenle; Sayın Cumhurbaşkanımızın, kişisel fotoğraf sergisi ile sanatla kurduğu derin ilişkiyi somutlaştırması hepimiz için çok değerli ve önemli" diye konuştu.

Sergi, 30 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” fotoğraf sergisi açıldı
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