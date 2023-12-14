Ünlü yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasına yıllarca emek veren ve bir çok enteresan filme imza atan Yönetmen ve Senarist 91 yaşındaki Yılmaz Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetti.

Ölüm haberini duyuran oyuncu Zafer Alagöz, "Yeşilçam'ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

92 yaşında hayatını kaybeden Yönetmen Yılmaz Atadeniz'in naaşı Bebek Camii'ne getirildi. Yönetmen Atadeniz'in cenazesine kızı Işık Atadeniz, torunları Yılmaz ile Ataberk Atadeniz taziyeleri kabul etti. Cenazeye Sanatçılar Serdar Gökhan, Nuri Alço, Halil Ergün, yönetmen Murat Uygun ve Türk sinemasının figüran oyuncuları katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken kızı Işık Atadeniz, "Çok önemli bir değeri daha kaybettik, babamı. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Sözün bittiği yermiş, bir şey söyleyemiyorum şuanda. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın değerlerinden biriydi kendisi. Her zaman onurla anacağımız, babamızı kaybettik. Babam son anına kadar hazreti Nuh Peygamberinin belgeselini yönetmen Murat Uygun ile birlikte çekti. Babamın son belgeselleri arasında Birde Şanlıurfadaki Göbeklitepe belgeseli çekildi. Belgeseli Kültür Bakanlığına teslim ettiler fakat çekim sonrasında rahmetli olduğu için yayınlandığını göremedi. Son nefesine kadar Türk sinemasına hizmet etti. " ifadelerini kullandı.

Yılmaz Atadeniz'le birlikte iki belgeseli çeken Yönetmen Murat Uygun ise, "Yılmaz abi Türk sinemasına büyük emek verdi. Birlikte Hem hazreti Nuh Peygamberin belgeselinin seneryosunu yazmıştı. Biz nuh gemisinin bulunduğu alanda çekim yaparken Cudi dağının zirvesinde Yılmaz abiye görüntüleri izletiyordum. Geminin bulunduğu alanda kalıntıları gösterdim. Belgeselin çekimleri tamamlanıp 3 ay önce Bakanlığa teslim edildi. Ayrıca Göbeklitepe belgeselini de çok önemsiyordu" dedi.



"ÖMRÜNÜ YEŞİLÇAM UĞURUNA HARCADI"

Oyuncu Serdar Gökhan ise, "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü. Her işe koşturdu. İnsanları birleştirdi, SESAM'da başkanlık yaptı. Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için türlü desteği verirdi. Ömrünü Yeşilçam uğuruna harcadı. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Yönetmenin filimlerinde rol alan Nuri Alço ise, "Türk sinemasının değerli bir yönetmeniydi. Türkiye Sinema Eserleri Birliğinin başkanlığını yapmıştı. Yılmaz Güney'in oynadığı Çirkin Kral filminin yönetmeniydi. Sinemamız için büyük bir kayıptı. Zaten son günlerde çok az kişi kaldı. Aramızdan tek tek ayrılıyorlar. Yılmaz çok değerli bir yönetmendi" şeklinde konuştu.

"YALANSIZDI, TUTKUNDU VE HEYECANLIYDI"

Oyuncu Halil Ergün de, "Ben sinemaya başladığımda ilk karşılaştığım ustalardan biriydi ve bir heyecan adamıydı. Yani her dönemde her zaman birlikteliğimiz olmuştur. Sinemaya bu kadar heyecanla ve kalbiyle katılan çok değerli insanlarımız vardı ve onlardan biridir. Yalansızdı, tutkundu ve heyecanlıydı. Kayıplar acıdır tabi ki ama artık hep elimizin altından kayan bir süreç yaşanıyor bizler için yaşlarda. Hüzünlüyüm. Işıklar için yatsın, nurlar içinde yatsın. Çok önemli emekler vermiştir. İnançla, iddiasız ama aslında kalbinin iddiasıyla yaşamış bir sinemacımızdı, ustamızdı. Onu sevgiyle anacağım ölünceye kadar ben de" şeklinde konuştu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yılmaz Atadeniz'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.