Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğraf sergisine büyük ilgi

Sergisini sanatseverlerle birlikte gezen ve eserleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fotoğraf çekmenin kendisi için bir hobi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Uzun yıllar İngiltere, Türkiye ve KKTC'de medya sektöründe sürdürdüğü profesyonel iş hayatında, fotoğrafla her zaman iç içe oldum. Usta fotoğrafçılarla uzun zamanlar geçirdim. Geçmiş dönemde "Kıbrıs'ım" ve "Kıbrıs Türk" adında iki dergi çıkardım. Bu dergilerin yayımlanma sürecinde Ersin Taşer, Özgür Yaşın, Özer Hatay ve Ünal Tabip'in yardımlarını gördüm" dedi.

Sanata karşı duyduğu hayranlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu yolu benimle beraber yürüyen ve bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e ülkemizde öncülük ettiği sanat atılımı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.