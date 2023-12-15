Kaçak kazıdan saray yavrusu çıktı

Mardin Kızıltepe'ye bağlı Uzunkaya Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2023 tarihinde bir alandaki hazine avcıları tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri ve Mardin Müzesi görevlileri kazı yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, alanın mimari dokusunun tahrip edildiği ve alanda çok sayıda kaçak kazı çukurunun olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mardin Müze Müdürlüğü koordinesinde uzman arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekibin katılımıyla söz konusu bölgede 3 aydan beri devam eden kurtarma kazısında üzerinde deniz canlıları figürleri mozaikler bulundu.Kazıda, Antik Roma'da merkezi bir yapı ve bu yapı etrafına yayılmış daha küçük ek yapıların oluşturduğu duvarlarla çevrili kırsal yerleşim yeri olan bir saray yavrusuna ait mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı. Mozaiklerde balık pulu, yan yana dizilmiş üçgen, yatay ve dikey altıgen, birbirine bitişik sekizgen, kare içerisinde gamalı haç motifleri, birbirine geçmeli kenarları yuvarlatılmış kare dizisinden oluşan kemer işi motifler, ağaç, su kuşu, ahtapot, balık, midye, fok, yılan balığı ve su bitkisi figürleri bulunuyor.