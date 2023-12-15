Tatar’dan fotoğraf sergisi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifine yansıyan 50 doğa fotoğrafı bir araya getiren özel sergi, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu'nun yanı çok sayıda davetli katıldı. Sergide bir konuşma gerçekleştiren Tatar, "Hayat anılardan ibarettir. Bugün burada da bir anıyı paylaşıyoruz. Çektiğim tüm kareler; benim bakış açımdan ve o an yaşadığım duygu dünyamdan yansıyan kareler. Unutmayalım ki, yakalanan hiçbir anın tekrarı yok. Bu eşsiz anları ise tek bir tuşla milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. İlerleyen günlerde diğer eserlerimi de sizlerle buluşturup daha kalıcı hale getireceğim" dedi.