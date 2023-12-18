Mert Acar’ın “Kaybolan Mesafe- A Fading Distance” isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da

Kaybolan Mesafe, fotoğraf aracılığıyla yakın ve uzağa bakmanın zihinsel ve mekânsal alternatiflerini gündelik hayat içinden çekip çıkarıyor. Acar, hem fotoğraf çekme pratiğinde hem de hayatının seyrinde baskın olan yolda olma halini iki ayrı perspektifle aktarıyor. Seçim: Yol gösterici kurgu ya da kayıtsız bir rastlantı.

Peyzajdaki nesnelerin yokluğunun ve bıraktıkları boşluğun izini süren Absence serisinin dahil olduğu giriş katında gerçeğe mesafeli, müdahale edilmemiş fakat kendi içinde kurgusallık taşıyan fotoğraflar bulunuyor.