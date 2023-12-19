Fikret Mualla’nın eseri 4.5 milyona satıldı

Türkıye'nın en önemli müzayede evlerinden Artam yılı rekorla kapattı. Artam Antik AŞ.'nin önceki gün online olarak gerçekleştirdiği 389. Müzayede Modern ve Çağdaş Tablolar müzayedesinde 330 adet eser satışa çıktı. Müzayedede Fikret Mualla'nın Dr. Rene Monteux'a hediye olarak yaptığı 51x63 boyutlarındaki 1963 tarihli "Le 14 Juillet" adlı eser KDV ve komisyon dahil 4.5 milyon liraya alıcı buldu. Sanatçının "Scene de Marche" adlı 900 bin liradan satışa çıkan bir diğer eseri de 4.4 milyon liraya satıldı. Bu sonuçlara göre Artam Müzayede Evi'nde 2023 yılında gerçekleşen müzayedelerde satış rekoru kıran ilk 5 eserin 3'ü Fikret Mualla'ya ait oldu.