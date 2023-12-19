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Giriş Tarihi: 19.12.2023

İstiklal Şairi’nin 150. yaşı konserle kutlanacakkonserle

İstiklal Şairi’nin 150. yaşı konserle kutlanacakkonserle
Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum gününü yarın akşam Beykoz'da Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde vereceği konserle kutlayacak. Konserde Uğurlu, Mehmet Akif'in, Asım'ın nesli olarak özlemini çektiği üç genç müzisyenle aynı sahneye paylaşacak. Genç piyanistler Gamze Kızıl ve Melike Akdemir, kanun sanatçısı Abdullah Efe Dervişoğlu'nun Uğurlu'ya eşlik edeceği "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" isimli konsere kaval virtüözü Murat Toraman konuk sanatçı olarak katılacak. Uğurlu'nun müzik ve görüntülerle Akif'in hayatını, şiirlerini ve görüşlerini anlatacağı konserde Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsü de aktarılacak.
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İstiklal Şairi’nin 150. yaşı konserle kutlanacakkonserle
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