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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Semazenler ‘Vuslat’a döndü

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Semazenler ‘Vuslat’a döndü

İslam coğrafyasının ve Anadolu’nun en büyük gönül erlerinden olan Mevlana’nın 750. vefat yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler, Konya ve İstanbul’da düzenlenen sema törenleriyle sona erdi

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema icra edildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen sema ile sona erdi.



AKM'DEKİ GÖSTERİ BÜYÜLEDİ
İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde de Mevlevi seması icra edildi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 47 yıldır olduğu gibi bu yıl da geleneği olan Şeb-i Arus yıldönümünde bir Mevlevi seması gerçekleştirmek üzere müzikseverlerin huzuruna çıktı. Künhî Abdürrahim Dede'nin Hicaz Mevlevi semasının icra edileceği temsili, şef Mehmet Güntekin yönetti.
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Semazenler ‘Vuslat’a döndü
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