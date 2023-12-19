Sinemanın kalbi İstanbul’da atıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 24. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali sürüyor. AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen film gösterimlerinde, "İspanya'ya Bak Dünyayı Gör", "Türk Sinemasına Bir Bakış", "Pedro Almodovar Seçkisi" ve "Geleceğin Sinemacılarından Kısalar" bölümlerinde filmler izleyicilerle buluşacak. Festival 22 Aralık Cuma günü sona erecek.