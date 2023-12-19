Teşvikler araştırmacıları cesaretlendirecek

İlimYayma Ödülleri, vakfın 50. yılında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun da sosyal bilimler dalında ödüle layık görüldü. SABAH'a özel konuşan Prof. Dr. Kurşun, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "İlim Yayma Vakfı'nın 2023 Sosyal Bilimler Akademi Ödülü'nü bana vermeleri beni onurlandırdı ve mutlu etti. Daha önemlisi ödülün çalıştığım alanın dikkate alınarak verilmiş olmasıdır. Zira Osmanlı Arap Coğrafyası, Türk Arap İlişkileri, Modern Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmaları konusunda Türkiye'de hâlâ emekleme devresindeyiz. Çalıştığım alanların himaye ve teşvike ihtiyacı vardır. Bu ve benzeri teşvikler genç araştırmacıları cesaretlendirecek ve bu alanlara yöneltecektir. Türkiye'nin gerek tarihi sorumlulukları gerekse jeopolitik zorunlulukları Yakınçağ tarihinin iyi okunup yeni perspektiflerin oluşturulmasını gerektiriyor. Bu da sosyal bilimlere destek vermekle mümkün olacaktır. İlim Yayma Akademi Ödülü ise önemli bir başlangıçtır."