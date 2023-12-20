Cumhuriyet’e Doğru oyunu ayakta alkışlandı

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldığı oyun ayakta alkışlandı. Duygu yüklü sahnelerin olduğu oyunun bazı bölümlerinde izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

DEV KADRO

110 kişilik dev sanatçı kadrosunda başrolleri Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor. Eser Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.

BAKAN TEKİN: 3 YIL ÇALIŞTIK

İzleyiciden büyük alkış toplayan oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara çiçek takdim etti. Yaklaşık 3 yıldır kurgulamaya çalıştıkları "Cumhuriyete Doğru" oyunu projesinin hayata geçirilmesine Volkan ve Bora Severcan'ın vesile olduğunu anlatan Bakan Tekin sahnede performanslarıyla karakterle hayat veren tüm sanatçılara ve seyircilere teşekkür etti.

ÇOK İYİ BİR EKİPLE ÇALIŞTIK

Oyun öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan, eseri kaleme alıp yönettiği için büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek, iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştığını söyledi. Oyuncu Volkan Severcan, cumhuriyetin kuruluşunu bir tiyatro oyunuyla anlattıklarını söyleyerek, "25 Kasım'da Ankara'da, ondan sonra Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de sahneledik. Şimdi de İstanbul'dayız. Bu oyun hepimiz için çok heyecan verici. Projede çok emeği olan Milli Eğitim Bakanımıza ve projenin fikir babası Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ben çok teşekkür ediyorum." dedi.