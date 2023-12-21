ERÜ’de Taş Plaklarda Kayseri Türküleri Sergisi açıldı

Fakülte Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiye; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengün, Koleksiyoner Faruk Yaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Koleksiyoner Faruk Yaman da konuşmasında sergilenen plaklar hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Altun'un konuşmalarının ardından serginin açılışı gerçekleştirilerek, davetliler tarafından gezildi. Rektör Prof. Dr. Altun ve davetliler ayrıca sergide gramofon ve pikap cihazında çalan parçaları dinlediler. Sergide, 8 adet Cumhuriyet dönemi öncesi olmak üzere 49 taş plak ve 82 adet 45'lik, 1 adet 33'lük plak sergilendi.