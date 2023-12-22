Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması Sergisi 27 Aralık’ta sergilenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii temalı fotoğraf yarışmasına 60'ın üzerinde profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçısı 200 eserle katıldı. Başvuru süreci 26 Kasım'da tamamlanan fotoğraf yarışmasında, jüri değerlendirmesi ise 28 Kasım'da tamamlandı.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ile fotoğraf sanatçıları Buket Özatay ve Mustafa Evirgen'den oluşan jürinin gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, 30 farklı sanatçıya ait 49 eser sergilenmeye değer görüldü.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC'nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip Dr. Suat Günsel Camii'nin, 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.