Ücretsiz halka açık “Oda Müziği” konseri

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, Dr. Neriman Soykunt, Dr. İlias Abdullin, Uz. İrade Melikova, Öğr. Gör. İmge Dinçer ve Müzik Öğretmenliği orkestrasının performans sergileyeceği konserde, "Expromte Trio" ve "Mediterra String Quartet" toplulukları sahne alacak.

Oda müziği konserlerinin, sanatçılara duygusal ifadelerini daha kişisel ve odaklanmış bir şekilde iletebildikleri bir platform sunduğunu kaydeden YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, "Bu konser, müzikal bir deneyimin ötesine geçerek, izleyicilere sanatın insan ruhunu nasıl etkileyebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Unutulmaz melodi ve harmonilerin, katılımcılara duygusal bir derinlik ve kültürel bir zenginlik kazandıracağına inanıyoruz" dedi.