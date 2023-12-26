15. İstanbul Edebiyat Festivali başladı: Teması Filistin olan festival ziyaretçilerini bekliyor!

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından bu sene on beşincisi düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla gerçekleşecek. Filistin'in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah'ın onur konuğu olarak katılacağı festivale, Türkiye'den de çok sayıda edebiyatçı katılacak.

Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi'nde misafirlerini ağırlayacak olan 15.İstanbul Edebiyat Festivali'nin açılış programı, 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.

EDEBİYATIN GÜCÜ VE FİLİSTİN DİRENİŞİ

Açılış programında, Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucusu, fikir adamı D. Mehmet Doğan ve Filistin şiirinin en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah konuşmalarını gerçekleştirecekler. Açılış programının ardından Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin'e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edilecek.

Festivale dair açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin mücadelesinin en önemli cephelerinden birisinin edebiyat olduğunu belirterek ihmal edilen her alanın kaybedilmiş bir mevzi olduğunun altını çizdi.

Kültürel intifada çağrısı da yapan Bıyıklı şöyle konuştu: "Filistin'in gerek Türk edebiyatında gerekse Türk akademisinde istenilen düzeyde çalışılmamış olması üzücü bir durum. Festival vesilesiyle bu konuya da dikkat çekeceğiz. Çünkü edebiyata konu olan ebediyete kalır. Yahudilerin siyasi siyonizmden önce edebi alanda siyonist çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Edebiyatın toplumları etkileme ve yönlendirme gücü var. Türk edebiyatçılarının Filistin'e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple bütün şairlerimizi, yazarlarımızı kültürel intifdaya davet ediyoruz. Ayrıca Filistinli yazarların eserlerinin ülkemizde yayınlanması ve tanınmaları noktasında da özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yayıncılarımız bu konuda duyarlı olmalı. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda eyleme geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikayeci hikayesini".

Filistin'in acılarına ortak olmak ve şerefli direnişlerine omuz vermek için kalem, bize önemli bir imkan sunmaktadır. İsrail'in insanlık için en büyük sorun olduğunu bütün dünyaya güçlü eserlerle yaymamız gerekmektedir.

Hayatı boyunca haksızlık karşısında susmamış, kalemini haktan ve hakikatten yana kullanmış, her zaman hakikatin mücadelesini vermiş olan değerli şair, yazar ve fikir adamlarımızın önünde hiç bitmeyecek bir Filistin ödevi vardır.

Biz Türkiye Yazarlar Birliği olarak bütün çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle yapıyoruz. İstanbul Edebiyat Festivali'mizin bu seneki temasının 'Filistin' olması da bu soylu amaca hizmet etmek içindir. Türkiye'de Filistin'in kültürel anlamda kapsamlı bir şekilde gündeme getirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bütün edebiyat severleri, bütün Filistin dostlarını festivalimize bekliyoruz.

Yoğun katılımın olması beklenen festivalde söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletileri ve Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletileri olacak. Ayrıca Filistin edebiyatının usta ismi İbrahim Nasrallah için özel bir oturum gerçekleşecek.

15. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAMI

25-29 ARALIK TYB İSTANBUL

25 ARALIK PAZARTESİ

17.00 / Kızlarağası Medresesi

Açılış ve Ödül Konuşmaları

Mahmut Bıyıklı

D. Mehmet Doğan

İbrahim Nasrallah

Filistin Ezgileri

Ödül Takdimi



26 ARALIK SALI

13.00 / Rami Kütüphanesi

Açılış

Sergi

Konser

Şiir Okumaları

"Filistinli Şehit Şairler Anısına"

Ali Nuri Türkoğlu

Ayçin Kantoğlu

Burak Haktanır

İsmail Hakkı

İsmail Halis

Sabri Arafatoğlu

Ahmet Selçuk İlkan

Kemal Başar

Cemalettin Tül

Betül Soysal Bozdoğan

Peren Birsaygılı Mut

Selahaddin Kocaaslan

Zeynep Türkoğlu

1. OTURUM / 14.30

İbrahim Nasrallah Özel Oturumu

Yöneten: Prof. Dr. Cengiz Tomar

Konuşmacı: İbrahim Nasrallah

2. OTURUM / 15.30

Hayat ile Edebiyat Arasında Filistin

Ayçin Kantoğlu

3. OTURUM / 16.30

Filistin Direniş Edebiyatının 100. Yılı

Peren Birsaygılı Mut

4. OTURUM 17.30

Çocuk Edebiyatı ve Filistin

Merve Safa Erbaş Likoğlu

27 ARALIK ÇARŞAMBA

Rami Kütüphanesi

1. OTURUM / 12.30

Sanat Dünyası ve Gazze

İsmail Kılıçarslan



2. OTURUM / 13.00

Kudüs ve Türkler

A. Ali Ural

3. OTURUM / 14.00

Başlangıç Kudüs'tür, Alınyazısı Onunla Başlar

Prof. Dr. Hasan Akay

4. OTURUM / 14.30

Mahmut Derviş Şiir Dinletisi

Mehmet Çelik

Turan Kışlakçı

5. OTURUM / 15.00

Filistin Sürgün Edebiyatı

Rukiye Aydemir

Roman Diliyle Filistin Nekbesi

Yasemin Toruoğlu

Nizar Kabbani Şiiri

Sedat Karavaş

6. OTURUM / 15.00

Filistin'i Anlatan Kitaplar

Musa Biçkioğlu

Medya ve Filistin

Sernur Yassıkaya

7. OTURUM / 16.00

Sezai Karakoç'un Filistin'i

Temel Hazıroğlu

8. OTURUM / 16.30

Gazze Şiir Akşamı

Şeref Akbaba, Adem Turan

Meryem Kılıç, Sevgi Yerlioğlu

İlhami Atmaca, Yusuf Dursun

Recep Garip, Ahmet Efe

Özcan Ünlü, Ahmet Akarsu

Yasemin Zengin, Fatma Kevser Sümer

Ceyda Toker

9. OTURUM /

Mahmut Derviş Oturumu (Filistin'den Canlı Yayın) (Zoom)

Zübeyr Ebu Şeyb (Şair)

Fathi Khalil Albess

(Mahmut Derviş Vakfı Başkanı)

28 ARALIK PERŞEMBE

Rami Kütüphanesi

1. OTURUM / 12.30

Türk Çocuk Edebiyatında Kudüs

Merve Gülcemal



2. OTURUM / 12.30

Gazze Bize Ne Öğretti?

Taha Kılınç

3. OTURUM / 13.00

Türk Romanında Kudüs

Ahmet Turgut

4. OTURUM / 13.30

Türk Şiirinde Filistin

Ali Emre

5. OTURUM / 14.00

Filistin Bizim Neyimiz Olur?

Savaş Barkçin

6. OTURUM / 15.00

Gazze'nin Şifreleri

Yusuf Kaplan

7. OTURUM 16.00

Nuri Pakdil'in Filistin'i

Turan Koç

Cahit Zarifoğlu'nun Filistin'i

Osman Koca

8. OTURUM / 16.30

Kudüs'ü Okumak ve Yazmak

Ömer Lekesiz

9. OTURUM / 17.00

Kudüs Şiir Akşamı

Nizar Kabbani Anısına…

Kahalil Assall

Turan Koç

Betül Zarifoğlu

Ali Emra

Ünsal Ünlü

Ercan Ata

Ferman Karaçam

Fatma Gülşen Koçak

Şeyma Subaşı

Ali Seyyah

Berat Bıyıklı

Şafak Çelik

Zafer Acar



10.00 / Kağıthane KİHL

Film Gösterimi: Büyük Gelen Palto

Nevres Ebu Salih

İhsan Kabil



29 ARALIK CUMA

Ayasofya Camii

Filistinli Şehit Şairler İçin Mevlid ve Dua Program