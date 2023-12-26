15. İstanbul Edebiyat Festivali başladı: Teması Filistin olan festival ziyaretçilerini bekliyor!

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından bu sene on beşincisi düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla gerçekleşecek. Filistin'in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah'ın onur konuğu olarak katılacağı festivale, Türkiye'den de çok sayıda edebiyatçı katılacak.
Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi'nde misafirlerini ağırlayacak olan 15.İstanbul Edebiyat Festivali'nin açılış programı, 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.
EDEBİYATIN GÜCÜ VE FİLİSTİN DİRENİŞİ
Açılış programında, Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucusu, fikir adamı D. Mehmet Doğan ve Filistin şiirinin en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah konuşmalarını gerçekleştirecekler. Açılış programının ardından Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin'e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edilecek.
Festivale dair açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Filistin mücadelesinin en önemli cephelerinden birisinin edebiyat olduğunu belirterek ihmal edilen her alanın kaybedilmiş bir mevzi olduğunun altını çizdi.
Kültürel intifada çağrısı da yapan Bıyıklı şöyle konuştu: "Filistin'in gerek Türk edebiyatında gerekse Türk akademisinde istenilen düzeyde çalışılmamış olması üzücü bir durum. Festival vesilesiyle bu konuya da dikkat çekeceğiz. Çünkü edebiyata konu olan ebediyete kalır. Yahudilerin siyasi siyonizmden önce edebi alanda siyonist çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Edebiyatın toplumları etkileme ve yönlendirme gücü var. Türk edebiyatçılarının Filistin'e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple bütün şairlerimizi, yazarlarımızı kültürel intifdaya davet ediyoruz. Ayrıca Filistinli yazarların eserlerinin ülkemizde yayınlanması ve tanınmaları noktasında da özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Yayıncılarımız bu konuda duyarlı olmalı. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda eyleme geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikayeci hikayesini".
Filistin'in acılarına ortak olmak ve şerefli direnişlerine omuz vermek için kalem, bize önemli bir imkan sunmaktadır. İsrail'in insanlık için en büyük sorun olduğunu bütün dünyaya güçlü eserlerle yaymamız gerekmektedir.
Hayatı boyunca haksızlık karşısında susmamış, kalemini haktan ve hakikatten yana kullanmış, her zaman hakikatin mücadelesini vermiş olan değerli şair, yazar ve fikir adamlarımızın önünde hiç bitmeyecek bir Filistin ödevi vardır.
Biz Türkiye Yazarlar Birliği olarak bütün çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle yapıyoruz. İstanbul Edebiyat Festivali'mizin bu seneki temasının 'Filistin' olması da bu soylu amaca hizmet etmek içindir. Türkiye'de Filistin'in kültürel anlamda kapsamlı bir şekilde gündeme getirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bütün edebiyat severleri, bütün Filistin dostlarını festivalimize bekliyoruz.
Yoğun katılımın olması beklenen festivalde söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletileri ve Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletileri olacak. Ayrıca Filistin edebiyatının usta ismi İbrahim Nasrallah için özel bir oturum gerçekleşecek.
15. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAMI
25-29 ARALIK TYB İSTANBUL
25 ARALIK PAZARTESİ
17.00 / Kızlarağası Medresesi
Açılış ve Ödül Konuşmaları
Mahmut Bıyıklı
D. Mehmet Doğan
İbrahim Nasrallah
Filistin Ezgileri
Ödül Takdimi
26 ARALIK SALI
13.00 / Rami Kütüphanesi
Açılış
Sergi
Konser
Şiir Okumaları
"Filistinli Şehit Şairler Anısına"
Ali Nuri Türkoğlu
Ayçin Kantoğlu
Burak Haktanır
İsmail Hakkı
İsmail Halis
Sabri Arafatoğlu
Ahmet Selçuk İlkan
Kemal Başar
Cemalettin Tül
Betül Soysal Bozdoğan
Peren Birsaygılı Mut
Selahaddin Kocaaslan
Zeynep Türkoğlu
1. OTURUM / 14.30
İbrahim Nasrallah Özel Oturumu
Yöneten: Prof. Dr. Cengiz Tomar
Konuşmacı: İbrahim Nasrallah
2. OTURUM / 15.30
Hayat ile Edebiyat Arasında Filistin
Ayçin Kantoğlu
3. OTURUM / 16.30
Filistin Direniş Edebiyatının 100. Yılı
Peren Birsaygılı Mut
4. OTURUM 17.30
Çocuk Edebiyatı ve Filistin
Merve Safa Erbaş Likoğlu
27 ARALIK ÇARŞAMBA
Rami Kütüphanesi
1. OTURUM / 12.30
Sanat Dünyası ve Gazze
İsmail Kılıçarslan
2. OTURUM / 13.00
Kudüs ve Türkler
A. Ali Ural
3. OTURUM / 14.00
Başlangıç Kudüs'tür, Alınyazısı Onunla Başlar
Prof. Dr. Hasan Akay
4. OTURUM / 14.30
Mahmut Derviş Şiir Dinletisi
Mehmet Çelik
Turan Kışlakçı
5. OTURUM / 15.00
Filistin Sürgün Edebiyatı
Rukiye Aydemir
Roman Diliyle Filistin Nekbesi
Yasemin Toruoğlu
Nizar Kabbani Şiiri
Sedat Karavaş
6. OTURUM / 15.00
Filistin'i Anlatan Kitaplar
Musa Biçkioğlu
Medya ve Filistin
Sernur Yassıkaya
7. OTURUM / 16.00
Sezai Karakoç'un Filistin'i
Temel Hazıroğlu
8. OTURUM / 16.30
Gazze Şiir Akşamı
Şeref Akbaba, Adem Turan
Meryem Kılıç, Sevgi Yerlioğlu
İlhami Atmaca, Yusuf Dursun
Recep Garip, Ahmet Efe
Özcan Ünlü, Ahmet Akarsu
Yasemin Zengin, Fatma Kevser Sümer
Ceyda Toker
9. OTURUM /
Mahmut Derviş Oturumu (Filistin'den Canlı Yayın) (Zoom)
Zübeyr Ebu Şeyb (Şair)
Fathi Khalil Albess
(Mahmut Derviş Vakfı Başkanı)
28 ARALIK PERŞEMBE
Rami Kütüphanesi
1. OTURUM / 12.30
Türk Çocuk Edebiyatında Kudüs
Merve Gülcemal
2. OTURUM / 12.30
Gazze Bize Ne Öğretti?
Taha Kılınç
3. OTURUM / 13.00
Türk Romanında Kudüs
Ahmet Turgut
4. OTURUM / 13.30
Türk Şiirinde Filistin
Ali Emre
5. OTURUM / 14.00
Filistin Bizim Neyimiz Olur?
Savaş Barkçin
6. OTURUM / 15.00
Gazze'nin Şifreleri
Yusuf Kaplan
7. OTURUM 16.00
Nuri Pakdil'in Filistin'i
Turan Koç
Cahit Zarifoğlu'nun Filistin'i
Osman Koca
8. OTURUM / 16.30
Kudüs'ü Okumak ve Yazmak
Ömer Lekesiz
9. OTURUM / 17.00
Kudüs Şiir Akşamı
Nizar Kabbani Anısına…
Kahalil Assall
Turan Koç
Betül Zarifoğlu
Ali Emra
Ünsal Ünlü
Ercan Ata
Ferman Karaçam
Fatma Gülşen Koçak
Şeyma Subaşı
Ali Seyyah
Berat Bıyıklı
Şafak Çelik
Zafer Acar
10.00 / Kağıthane KİHL
Film Gösterimi: Büyük Gelen Palto
Nevres Ebu Salih
İhsan Kabil
29 ARALIK CUMA
Ayasofya Camii
Filistinli Şehit Şairler İçin Mevlid ve Dua Program