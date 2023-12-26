27 Aralık'ta açılacak olan "Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi", YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarından oluşan 21 ismin eserlerini araya getirecek. Resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitray eserlerden oluşacak sergide 50 eser yer alacak.

Açılışı, yapılacak sergilerden bir diğeri ise Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi olacak. Sergide, 11 Ocak'ta düzenlenecek törenle ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvuran 200 eser arasından, yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu 49 fotoğraf yer alacak.

Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi'nin küratörlüğünü üstlenen YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olarak 2023'e büyük bir sanat şöleni ile veda edecek olmanın gururunu duyuyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz iki sergi ile sanatın farklı boyutlarını bir araya getirmeye hazırlanıyoruz. 2023'e sanatla veda edeceğimiz sergilerimize, tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açılacak sergiler, 15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olacak.