Tarih severler Göbeklitepe’ye akın etti

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe'yi geçtiğimiz yıl ziyaret edenlerin sayısı açıklandı. 2022 yılında 850 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye 2023 yılında 510 bin kişi ziyarette bulundu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremi ve 15 Mart'ta Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle ziyaretçi sayılarında az da olsa bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Uludağ, "Alandaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yürütülen 'Taş Tepeler' projesi kapsamında hâlihazırda devam etmektedir. Ortaya çıkarılan taşınabilir nitelikteki eserler çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'nin en büyük müze kompleksinde ziyaretçilerle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.