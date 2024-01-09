‘Erişilebilir tiyatro’ dönemi başlıyor

Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla "Erişilebilir Tiyatro" projesini başlattı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, proje kapsamında ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek, görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümleri ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor. Görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulaması ile mekân, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimleyebilecekler.