MDOB’den “Hurrem Sultan” Balesi

Müziği ünlü beste Nevid Kodallı'ya ait olan Hurrem Sultan Balesi'nin libretto ve koreografisi, genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yapacağı eseri Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koyacak.

Kostüm tasarımı Diriliş Ertuğrul, Kösem Sultan ve Muhteşem Yüzyıl dahil olmak üzere birçok dönem dizisinin kostümlerini tasarlayan kostüm kreatörü Serdar Başbuğ, dekor tasarımı Efter Tunç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzasını taşıyor.