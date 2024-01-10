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Giriş Tarihi: 10.1.2024 14:57

MDOB’den “Hurrem Sultan” Balesi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’den “Hurrem Sultan” Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinin ardından tutkuları, seferleri ve zaferlerini yansıtan 2 perdelik "Hurrem Sultan" balesini 12 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:00’de Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

Müziği ünlü beste Nevid Kodallı'ya ait olan Hurrem Sultan Balesi'nin libretto ve koreografisi, genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini yapacağı eseri Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koyacak.

Kostüm tasarımı Diriliş Ertuğrul, Kösem Sultan ve Muhteşem Yüzyıl dahil olmak üzere birçok dönem dizisinin kostümlerini tasarlayan kostüm kreatörü Serdar Başbuğ, dekor tasarımı Efter Tunç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzasını taşıyor.

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MDOB’den “Hurrem Sultan” Balesi
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