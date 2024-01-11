Burcu Yavuz’dan “An’a Dönüş”

Dünyevi zaman olgusuna ve bildiğimiz "şimdi"nin tam aksine, algıyı bambaşka bir şekle taşıdığı sergisinde Burcu Yavuz, mistisizm, spiritüalizm gibi akımlar içerisinde gizlenmiş enerjinin varoluş şekliyle, boyutlar arası sıçrayışını 'An' olarak betimliyor.

İzleyici bu sergide, kalabalıkların daha fazla olduğu, kozmos da henüz dağılmamış, "Frekans"a ve "Döngü" ye girmemiş o ilk bilinmezlik yolundaki insanlar ile soyutun değil, somutun dikkat çektiği sanatçının ilk serisi 'Araf' ile tekrar karşılaşıyor.

Resimlerinde, kuş bakışıyla bakıldığında tablonun çerçevesi dışında kalan, bilinmeyen bir yere doğru aceleyle koşan insanları gördüğümüz Burcu Yavuz, natüralizm ve detay eksikliği nedeniyle bireyselliklerini yitiren ve ruhları farklı olsa da uzaktan bakıldığında hepsi birbirine benzeyen kişileri tasvir ediyor.

Burcu Yavuz'un "An'a Dönüş" sergisi 4 Şubat Pazar gününe kadar EArt Galeri'de ziyaret edilebilir.

*Galeri ziyaret gün ve saatleri: Salı-Pazar

10.30-18.30

EArt Galeri

2017 yılında kurulan EArt, ulusal ve uluslararası alanda tanınan çağdaş sanatın önemli isimleri ile yükselen yetenekleri harmanladığı seçkileriyle sanatseverlere dinamik bir koleksiyon sunuyor. İstanbul Kağıthane'deki galerisini 2022 yılında açan EArt, 500 m2'lik yeni alanı ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Alanında özgün, farklı teknik ve içeriklerle çalışan sanatçıları ile büyük bir çeşitliliğe yer veren EArt, günümüzde değişen "koleksiyoner" kavramına paralel oluşturduğu farklı seçkileri ile yapıt ve izleyici arasında aktif bir rol oynamaya odaklanıyor. Temsil ettiği sanatçıları yenilikçi vizyonu ile ulusal ve uluslararası platformlarda desteklemeyi misyon edinen EArt, onlara benzersiz ifade alanı sunarak görünürlüklerine katkı sağlarken sergiler, sanatçı projeleri, kurumsal işbirlikleri gibi farklı kategorilerden oluşan güçlü galeri programı ile misyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor.