Dünya mirası ‘Ani’ İstanbul’da fotoğraf sergisi ve panelle anlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani örenyeri'nin tanıtımı için Kars'ın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında destek almaya hak kazanan ve Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi faaliyetleri kapsamında düzenlendi. Proğramda İstanbul Arkeloji Müzesinde fotoğraf sergisi ve paneli düzenlendi. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca), Kars Kültür Ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, tarih severler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Arkoloji Müzesi Kütüphanesinde düzenlenen programa konuşmacı olarak Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Haşim Şahin ile Ani Örenyeri Kazı Başkanı Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Muhammet Arslan katıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, 9 - 13 Ocak tarihleri arasında sergilenecek olan "Ani Örenyeri Fotoğraf Sergisi"'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. fotoğraf sergisinde farklı fotoğrafçıların objektifinden çekilmiş fotoğrafları bir araya getirip, ziyaretçilere Anadolu'nun zengin mirasını ve mistik atmosferini sunarak tarihi bir yolculuğa çıkardı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Ani'yi Anlamak" paneli, büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca'nın projeyi tanıtan konuşmasının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ani'nin genel şehir yerleşimi ve tarihine dair önemli bilgiler paylaştı.

Panelde, 1064 yılında gerçekleşen Selçuklu-Bizans savaşıyla fethedilen Ani'nin tarihi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haşim Şahin, tarihi olayların önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Muhammet Arslan ise ilk Türk camii ve hamamının yanı sıra dünyadaki ilk suda doğumun da Ani'de olduğunu belirterek Ani'deki anıtsal eserler ve yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.