Devlet Tiyatroları’nda 2024 hedefi 1.5 milyon seyirci

Geçen yıl 1.3 milyon seyirci sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, yeni yılda çıtayı biraz daha yükseltti. Yaz sezonu boyunca antik tiyatroları oyunların merkezi haline getirmeye hazırlanan Devlet Tiyatroları, Mart-haziran döneminde ise 7 ilde uluslararası festivallere imza atacak. 2024 yılında hedef en az 1.5 milyon seyirci. Çocuk festivalleri sezona yeni bir ivme kazandıracak. Belediyelerle işbirliği çalışmalarının artırılması hedefleniyor. Ankara'da Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlenen "Devlet Tiyatroları, 2024 Tiyatro Her Yerde" programında konuşan Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Böylesine büyük bir tiyatro fabrikasında, dertlerinin hemen herkese eşit bir biçimde tiyatroyu ulaştırmak. Yeniye açık, kendini sürekli değiştirmeyi başaran genç tiyatro yönetmenleri için çok önemli adımlar atma konusunda kararlıyız" dedi.