‘Hayallerim, Aşkım ve Sen’ yeniden gösterime girecek

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da önemli yapıtları restore ettirerek, yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırmaya devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 17-28 Nisan'da 43. kez düzenlenecek "İstanbul Film Festivali" kapsamında 1987 yapımı "Hayallerim, Aşkım ve Sen" filmi restore edilecek. Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan beyaz perdeye aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği filmi, izleyiciler Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından festivalde izleyebilecek.Yeşilçam'daki kendi imajını üç ayrı kişilikte canlandıran Türkan Şoray'ın ve düş kırıklığıyla yaşayan bir sinema tutkununu canlandıran Oğuz Tunç'un olağanüstü performansları ve gerçeküstü öğelerle bezenmiş Hayallerim, Aşkım ve Sen, unutulmaya yüz tutmuş bir sinema döneminin büyüsünü Atıf Yılmaz'a özgü bir kırılganlık ve hassasiyetle ele alıyor.Sinemamızın en özel filmlerinden biri olan Hayallerim, Aşkım ve Sen, Cezayir'deki 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde Türkan Şoray'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirdi. 24. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi 3. Film ödüllerini kazandı. Sinema Yazarları Derneği tarafından 87-88 Sezonu En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüllendirildi.