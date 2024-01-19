CSO, KKTC’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak

CSO ve YDÜ iş birliğiyle düzenlenen bu özel konser, Türkiye'den önemli isimleri de KKTC halkıyla buluşturacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın birinci şefi, Hakan Şensoy'un misafir şef olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yöneteceği konserde, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil de solo performansı ile sahne alacak.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart ve J. Rodrigo'nun etkileyici eserleri, klasik müzik tutkunları ile buluşacak. Konserde ilk eser Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" uvertürü olacak. J. Rodrigo'nun "Pastoral Flüt Konçertosu"nun ardından ise Mozart'ın "41. Senfoni Jüpiter Do Majör K. 551" eseri ile konser son bulacak.