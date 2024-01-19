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Giriş Tarihi: 19.1.2024 09:57

CSO, KKTC’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CSO, KKTC’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Ocak Konserleri”, 25 Ocak’ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

CSO ve YDÜ iş birliğiyle düzenlenen bu özel konser, Türkiye'den önemli isimleri de KKTC halkıyla buluşturacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın birinci şefi, Hakan Şensoy'un misafir şef olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yöneteceği konserde, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil de solo performansı ile sahne alacak.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart ve J. Rodrigo'nun etkileyici eserleri, klasik müzik tutkunları ile buluşacak. Konserde ilk eser Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" uvertürü olacak. J. Rodrigo'nun "Pastoral Flüt Konçertosu"nun ardından ise Mozart'ın "41. Senfoni Jüpiter Do Majör K. 551" eseri ile konser son bulacak.

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CSO, KKTC’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak
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