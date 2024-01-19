‘Osmanlı dönemindeki Kudüs’ sergileniyor

İstanbul'da Esenler Belediyesi Kudüs'ün Türk ve İslam tarihindeki yerini 2. Abdülhamid döneminde çekilen fotoğraflarla gözler önüne seren 'Osmanlı Döneminde Kudüs' sergisine ev sahipliği yapıyor. Kudüs'ün işgal öncesi dönemlerine ışık tutan ve kültürel mirasını fotoğraf karelerine taşıyan 58 eserlik sergi 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Filistin'de 1948'den beri İslam kültürel mirası tahribata maruz kalıyor. Sergideki fotoğraflar 1880'lerde çekilmiş. Dolayısıyla Kudüs'ün ilk fotoğrafları. Kudüs'ün tarihi halini gösteren fotoğraflar hukuki belge niteliği de taşıyor. Bizlere, Kudüs'ün işgalden önceki son halini gösteriyor. Eserler bu açıdan çok önem taşıyor" dedi.