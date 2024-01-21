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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Osmanlı Filistin’ine üç boyutlu yolculuk

Osmanlı Filistin’ine üç boyutlu yolculuk

Üsküdar’da Filistin’in tarihi ve Osmanlı Devleti’nin bütün inançlara gösterdiği saygının kanıtı olarak görülebilecek “Osmanlı Filistin’ine Üç Boyutlu Yolculuk” sergisi törenle ziyaretçilere açıldı

İstanbul Üsküdar'da "Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Nevmekan Sahil Galeri'de düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Ortadoğu üzerine araştırmalar yapan koleksiyoner Murat Kargılı'nın katıldığı açılış büyük ilgi gördü.



TARİH ETE KEMİĞE BÜRÜNÜYOR
Açılışta konuşan Murat Kargılı, "Stereoskobik fotoğraflar, 1850 ve 1930'lu yıllar arasında milyonlarca amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından üretilmiştir. Bugün maalesef hiçbirimizin hafızasında kalmamış olan bu fotoğraf, bizi yakın gerçekliğe doğru taşıyan bir materyaldir. Tarihi ete kemiğe büründüren bir materyaldir. Geçmiş ve gerçeklikle köprü kurabilmemizi sağlayan bir materyaldir. Çok uzun zamandan beridir bunu sizlerle paylaşmayı hayal ediyordum" dedi. BU TOPRAKLAR BİZE MİRAS Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de "Filistin deyince aklımıza Kudüs geliyor. Bugüne geldiğimizde yüreklerimiz yanıyor. Bu topraklar bizim hem kutsalımız hem de bu topraklar bize aslında miras. Sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.
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Osmanlı Filistin’ine üç boyutlu yolculuk
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