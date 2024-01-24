Oscar adayları açıklandı

BU yıl 96'ncısı düzenlenen Akademi Ödülleri adayları belli oldu. Christopher Nolan'ın atom biyografisi Oppenheimer 13 adaylık elde etti. Basrol oyuncuları Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Emily Blunt da ödül için yarısıyor. Filmin yönetmeni Nolan daha önce bes kez Oscar'a aday gösterilmis olsa da hep eli bos döndü. Onu, 11 adaylıkla Yorgos Lanthimos'un feminist fantezi filmi Poor Things takip ediyor. Martin Scorsese, film ve uyarlama senaryo dallarında da aday olan Killers of the Flower Moon ile 10. kez en iyi yönetmen adaylıgını elde etti. Filmin basrollerinde yer alan Robert De Niro ile Leonardo Di Caprio adaylar arasında yer almadı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildigi Oscar Ödülleri, 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Dolby Theatre'da 96'ncısı düzenlecek olan Oscar Ödülleri'nin sunucusu ABD'li ünlü talk sov sunucusu Jimmy Kimmel olacak.