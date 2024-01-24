Resim Müzesi 1 milyon sanatseveri ağırladı

Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Resim Müzesi, 3 yılda yaklasık 1 milyon ziyaretçiyi agırladı. Osmanlı saray resminin tek temsilcisi de olan müze hakkında Milli Saraylar Baskanı Dr. Yasin Yıldız, "2021 yılının Ocak ayı içinde bu resim müzesi dünyadaki benzerleri gibi sanatseverlerle bulusmus oldu. 3 yıl içerisinde Milli Saraylar Resim Müzesi 1 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipligi yaptı. Bu tarz tematik bir müze için son derece sevindirici bir gelisme" dedi. Yıldız, müzemiz su an 3'üncü yasını kutluyor. Ve bu 3 yıl içerisinde Milli Saraylar Resim Müzesi 1 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipligi yaptı. Bu tarz tematik bir müze için son derece sevindirici bir gelisme. Bu ziyaretçilerin yaklasık 500 bini de 2022 yılı içinde gerçeklesti. Çünkü 2021 yılı ülkemizde hâlâ pandeminin etkilerinin hissedildigi bir yıldı" ifadelerini kullandı.